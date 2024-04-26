МТС Travel: рязанцам на майских предлагают познакомиться с Йошкиным котом

Цифровая экосистема МТС с помощью собственного сервиса МТС Travel проанализировала популярные у россиян направления для небанальных путешествий на майские выходные. В пятерку городов, к которым искушенные туристы проявляют большой интерес, вошли Смоленск, Йошкар-Ола, Псков, Самара и Астрахань. В каждом городе есть свои необычные достопримечательности.

В Смоленске туристы чаще всего выбирают для посещения Смоленскую крепостную стену, возведенную в 1595—1602 годах. Сейчас приезжие могут увидеть ансамбль из 14 отреставрированных строений — в том числе Громовую башню и башню «Веселуха». В городе сохранились храмы домонгольского периода: Петра и Павла (1146 год), Иоанна Богослова (1173 год) и Архангела Михаила (1194 год). На Соборном холме расположен самый величественный храм города — Свято-Успенский кафедральный собор.

Ещё местные жители и туристы любят романтический Лопатинский парк, построенный в 1870-х годах по инициативе смоленского губернатора А.Г. Лопатина. Красиво погулять можно и на Смоленской набережной на Днепре, открытой в честь 1150-летия города в 2013 году. Местные жители предупреждают, что днепровские туманы очень плотные, поднимаются до самых крыш зданий и заполняют улочки города, — так что любители тревэл-постов в соцсетях могут готовиться к атмосферным фотосессиям.

В Йошкар-Оле интересна архитектура: город оригинально сочетает старорусское наследие, фламандский стиль и марийские традиции. Символом города считается Йошкин кот, скульптура которого установлена недалеко от площади Пресвятой Девы Марии. В Йошкар-Олу часто приезжают поклонники этнографического туризма. Все дело в традициях и укладе жизни коренного народа республики — марийцев, их называют «последними язычниками Европы», и часть из них до сих пор поклоняется силам природы и проводит священные обряды в местных лесах.

В Самаре приезжим интересен музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая»: город носит статус космической столицы России. Почти все туристы спускаются в знаменитый бункер Сталина: он находится на глубине 37 метров под землей, а вход защищён массивными стальными гермодверями, способными выдержать нагрузку до 10 тонн на квадратный метр. В рамках экскурсии туристы могут увидеть подземные залы заседаний партийных сотрудников, служебные помещения офицеров спецсвязи и кабинет генсека такими же, какими они были в 1942 году.

Псков известен крепостными сооружениями: здесь находятся Псковский кремль, в состав которого входит крепостной Довмонтов город, а также Гремячая, Власьевская и Михайловская башни. Многие из местных достопримечательностей хранят артефакты времён знаменитого Ледового побоища, состоявшегося в 1242 году на Чудском озере под предводительством Александра Невского. В честь полководца установлен монумент на горе Соколихе.

Астрахань интересна своей древностью и мультикультурностью. В 130 км от Астрахани находится Сарай-Бату — археологический музей под открытым небом, где, по мнению ученых, находилась столица Золотой Орды. В самом сердце города находится Астраханский кремль — территория музея служит заодно и главной прогулочной зоной для местных жителей и туристов. В городе сохранились следы восточного прошлого, есть Персидское и Армянское подворья.

«Сегодня по всем большим и малым туристическим маршрутам МТС создала условия комфортного путешествия. Тем, кто не планирует выезжать из Рязанской области, можно посетить культурные мероприятия, сходить в музеи или в кино, подготовлена большая культурная программа на майские выходные. А можно отправиться на дачу — к теплому сезону мы также подготовили трассы, пригороды и поселки», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.