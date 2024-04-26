Матвиенко предположила наступление «демографической весны» в России

По ее мнению, для этого есть предпосылки.

Матвиенко предположила наступление «демографической весны» в России. Об этом в пятницу, 26 апреля, написали « Известия ».

Спикер Совета Федерации сравнила ситуацию с рождаемостью с экономическим состоянием страны.

«Вспомните, как все мировые эксперты в один голос прочили нам крах экономики. А сегодня мы вышли на уверенный экономический рост. Убеждена, что и в вопросах рождаемости мы тоже способны переломить ситуацию и сделать всё, чтобы у нас началась демографическая весна», — заявила Валентина Матвиенко.

Также она добавила, что более 70% сограждан хотят иметь двух и более детей.