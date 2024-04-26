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ГРПЗ занесли на Доску почета Рязанской области

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) занесен на Доску почета Рязанской области.

На торжественной церемонии открытия обновленной Доски почета Губернатор Рязанской области Павел Малков вручил соответствующее свидетельство директору по производству ГРПЗ Михаилу Ларину.

Завод занесен на региональную Доску почета в числе 12 предприятий и организаций региона, а также 48 тружеников различных отраслей.

«ГРПЗ — одно из крупнейших рязанских предприятий. Мы стабильно выполняем план и обязательства перед заказчиками, успешно решаем новые, все более сложные и масштабные производственные задачи. Для ГРПЗ данная награда — это высокая оценка эффективности нашей деятельности, она мотивирует нас на дальнейшее развитие», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Занесение на Доску почета является видом поощрения Губернатора Рязанской области и общественного признания заслуг граждан и юридических лиц перед регионом. Государственный Рязанский приборный завод и его работники неоднократно удостаивались этой чести за большой вклад в развитие социально-экономического потенциала Рязанской области.