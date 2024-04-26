ФАС выдала предупреждение Ozon

Отмечается, что маркетплейс навязывал продавцам участие в услуге «Баллы за скидки» и необоснованно отказывал в заключении договоров.

ФАС выдала предупреждение OZON. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что маркетплейс навязывал продавцам участие в услуге «Баллы за скидки» и необоснованно отказывал в заключении договоров.

Теперь компании необходимо внести изменения в оферту, а также прекратить недобросовестные практики в отношении продавцов.

«Взгляд антимонопольного органа необходим для сохранения прозрачных правил в отрасли. Поэтому обращение ФАС — важный для нас сигнал. Мы с вниманием отнесемся к нему и изучим все требования. Мы на постоянной основе сотрудничаем с ведомством и продолжим диалог для разъяснения и решения спорных вопросов», — рассказали в пресс-службе Ozon.