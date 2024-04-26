Депутаты призвали ФАС проверить рост цен на авиабилеты

В обращении депутаты отметили, что стоимость перелета в салоне экономкласса в феврале 2024 года выросла на 42%.

Депутаты призвали ФАС проверить рост цен на авиабилеты. Об этом сообщают « Известия ».

По данным издания, несколько депутатов Госдумы направили в ФАС обращение с просьбой проверить законность резкого скачка цен на авиабилеты в экономкласс.

В обращении депутаты отметили, что стоимость перелета в салоне экономкласса в феврале 2024 года выросла на 42%.

Чиновники считают, что это противоречит поставленной президентом цели по увеличению интенсивности авиасообщения в России в 1,5 раза к 2030 году.