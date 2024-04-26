Бельгия поставит Украине самолеты и средства ПВО

Бельгия хочет поставить Украине до конца 2024 года самолеты F-16 и средства ПВО. Правительство решило выделить 200 миллионов евро.

Бельгия хочет поставить Украине до конца 2024 года самолеты F-16 и средства ПВО. Об этом заявили премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо и министр обороны королевства Людивин Дедондер, сообщило ТАСС.

Отмечается, что точное количество самолетов и систем ПВО они не назвали.

«Мы приняли решение поставить наши F-16 Украине как можно раньше, передача начнется до конца этого года», — привело агентство слова Де Кроо.

Министр обороны Людивин Дедондер заявила, что поставки будут проходить «с учетом получения [от США] новых самолетов F-35, чтобы не подорвать собственную обороноспособность [королевства]".

Кроме того, правительство Бельгии решило выделить 200 миллионов евро для поставки Украине средств ПВО в ближайшем будущем.

Ранее США начали процесс передачи вооружения Украине.