США начали процесс передачи вооружения Украине

Отмечается, что часть оружия прибудет в течение нескольких дней.

США начали процесс передачи вооружения Украине. Об это сообщает РИА Новости.

В Пентагоне заявили, что с 25 апреля США начали процесс передачи Украине вооружения из нового пакета помощи. Отмечается, что часть оружия прибудет в течение нескольких дней.

«Дополнительное число военных советников США в случае переброски на Украину „и близко не будет“ размещено у линии фронта», — подчеркнули в Пентагоне.

Ранее сообщалось, что на один млрд долларов США закупят боеприпасы для ПВО, РСЗО HIMARS, кассетные снаряды, а также БМП Bradley.