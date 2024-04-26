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Аркадий Фомин принял участие в заседании Президиума Совета законодателей в Санкт-Петербурге

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга в пятницу, 26 апреля, состоялось заседание Президиума Совета законодателей под руководством заместителя Председателя Госдумы Ирины Яровой и первого заместителя председателя Совфеда Андрея Яцкина.

Темами стали меры совершенствования оборота, рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения.

В мероприятии принял участие председатель Рязанской облдумы Аркадий Фомин.

По его словам, в нашем регионе ввод неиспользуемых земель в сельхозоборот — одно из приоритетных направлений. Меры государственной поддержки способствуют тому, что ежегодно в области засевается 20-25 тысяч гектаров земель, которые ранее пустовали. Работаем и над повышением плодородности, по внесению минеральных удобрений Рязанская область входит в десятку лидеров.

На заседании обсудили также реализацию положений законодательства в сфере туризма. В том числе речь шла о инструментах для создания туристской инфраструктуры на сельхозтерритории и формировании понятия «семейный туризм».