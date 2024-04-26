43-летнюю рязанку задержали за кражу денег с банковской карты

Возбуждено уголовное дело.

43-летнюю рязанку задержали за кражу денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратился пенсионер и сообщил, что с его банковского счета пропали почти все денежные средства.

Оперативники установили, что со счета перевели пять и 30 тысяч рублей.

Пострадавший рассказал, что он подвозил женщину, которая помогала ему перечислись долг другу.

Сотрудники полиции установили, что к краже причастна 43-летнюю жительница села Черная Слобода.

Возбуждено уголовное дело.