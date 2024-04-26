43-летнюю рязанку задержали за кражу денег с банковской карты
Возбуждено уголовное дело.
43-летнюю рязанку задержали за кражу денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в полицию обратился пенсионер и сообщил, что с его банковского счета пропали почти все денежные средства.
Оперативники установили, что со счета перевели пять и 30 тысяч рублей.
Пострадавший рассказал, что он подвозил женщину, которая помогала ему перечислись долг другу.
Сотрудники полиции установили, что к краже причастна 43-летнюю жительница села Черная Слобода.
Возбуждено уголовное дело.