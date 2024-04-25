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Владимир Зеленский заявил, что не может быть уверен в реакции на исход конфликта с Россией
Он считает, что счастливы будут не все.

Владимир Зеленский заявил, что не может быть уверен в реакции на исход конфликта с Россией. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщили «Известия» со ссылкой на интервью Fox News.

«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что «украинцы должны победить».

Напомним, ранее Зеленский сообщил о возможности вернуться к переговорам с Россией.