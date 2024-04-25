В Волгограде мужчина проломил череп новорожденной дочери

В Волгограде мужчина проломил череп новорожденной дочери. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил Telegram-канал SHOT .

27-летний мужчина бросил ботинок в жену, но попал в голову девочке. Двухмесячного ребенка доставили в больницу с переломом черепа и ушибом головного мозга.

Отмечается, что дебошир работал слесарем на подшипниковом заводе. Ранее он уже был судим за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

В отношении отца возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ему грозит арест на полгода.