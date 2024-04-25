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В Спасском районе у дома-усадьбы Циолковского установят туалет за 4,1 миллиона
Работы должны сделать в течение 60 дней со дня заключения контракта.

В селе Ижевском Спасского района на территории дома-усадьбы Циолковского появится туалет за четыре миллиона 106 тысяч 666 рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупкок.

Согласно документации, подрядчик установит один туалетный модуль из трех кабин, одна из которых предназначена для маломобильных людей.

В туалетном модуле установят три унитаза, раковины, урны, зеркала. Также сделают приспособления для мыла, бумаги и салфеток, металлические крючки для одежды.

Заказчик — «Музей Циолковского». Работы должны сделать в течение 60 дней со дня заключения контракта.