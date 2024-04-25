В Санкт-Петербурге 20-летняя студентка скончалась после сдачи ГТО

В Санкт-Петербурге 20-летняя студентка скончалась после сдачи ГТО. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил Telegram-канал Mash на Мойке .

Девушка училась в университете промтехдизайна. В свой день рождения она подтверждала спортивные нормативы, после чего ей стало плохо.

Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг, пациентку реанимировали, после чего жительница Петербурга впала в кому. Почти неделю медики боролись за ее жизнь, но сердце не выдержало. Врачи констатировали смерть.