В Рыбновском районе водитель сбил 76-летнюю женщину

Полиция начала проверку.

В Рыбновском районе водитель сбил 76-летнюю женщину. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Инцидент произошел 24 апреля, примерно в 9:10, в районном центре на переулке Свободы вблизи дома 8. По предварительной информации, 62-летний местный житель, за рулем автомобиля «Киа Спектра», наехал на пожилую женщину.

В результате происшествия пенсионерке потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.