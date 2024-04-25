В Ряжском районе полицейские доставили в отдел 73 мигранта

Во время проверки полицейские нашли 10 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства.

В Ряжском районе полицейские доставили в отдел 73 мигранта. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В четверг, 25 апреля, в Ряжском районе сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области с коллегами из межмуниципального отдела «Ряжский», а также совместно с сотрудниками регионального управления Росгвардии провели рейды с целью предупреждения совершения преступлений и правонарушений.

В отдел доставили 73 человека для проведения проверки на их возможную причастность к ранее совершенным противоправным деяниям. Во время проверки полицейские нашли 10 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства.