В Рязанском районе полиция поймала браконьеров

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанском районе полиция поймала браконьеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На территории национального парка «Мещера» оперативники пресекли незаконный вылов рыбы из реки Пра. На месте с поличным задержали 47-летнего жителя поселка Старожилово, он использовал сеть.

Отмечается, что во время нереста ловля рыбы в реках Рязанской области запрещена. На территории национального парка «Мещера» это ограничение действует круглогодично.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо — лишение свободы на срок до 2 лет