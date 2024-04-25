В Рязанском районе полиция поймала браконьеров
Возбуждено уголовное дело.
В Рязанском районе полиция поймала браконьеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
На территории национального парка «Мещера» оперативники пресекли незаконный вылов рыбы из реки Пра. На месте с поличным задержали 47-летнего жителя поселка Старожилово, он использовал сеть.
Отмечается, что во время нереста ловля рыбы в реках Рязанской области запрещена. На территории национального парка «Мещера» это ограничение действует круглогодично.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 256 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо — лишение свободы на срок до 2 лет