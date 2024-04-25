ГТРК «Ока»: В Рязанской области зафиксировали вспышку кори

Больше всего заболевших среди непривитых детей.

В Рязанской области зафиксировали вспышку кори. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Отмечается, что подъем заболевания начался еще в январе и продолжается до сих пор. Среди пациентов больше всего непривитых детей.

Родители часто отказываются от иммунизации ребенка, из-за чего количество больных увеличивается. При большом количестве зараженных в образовательных учреждениях вводят карантин.

По словам медиков, в регионе вакцина есть.

«Мы начинаем вакцинировать и ревакцинировать детей от кори, краснухи, паротита. Приходит вакцина „Вактривир“. Дети, которые заканчивают садик, получат ее, те, кто будет ревакцинироваться и те, кто идут в школу, и маленькие детишки в годик — приглашаем на прививку. После майских праздников мы все ее получим», — сказала Елена Любинская, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Рязанской области по вакцинопрофилактике детского населения.