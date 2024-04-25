В Рязанской области полиция поймала мужчину, который украл ограду с кладбища

Возбуждено уголовное дело.

В Рязанской области полиция поймала мужчину, который украл ограду с кладбища. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Касимовском районе. Житель поселка Лашма обратился в правоохранительные органы и рассказал, что с могилы его родственника пропала чугунная ограда.

Оперативники установили, что похищенное раскололи на части и вывезли на автомобиле. Полицейские обнаружили части украденного изделия в пункте приема вторсырья. Выяснилось, что их привез 30-летний житель Касимова.

Мужчину нашли и задержали. Известно, что ранее злоумышленника осудили за угрозу убийством, совершенную в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, подозреваемый в поселке Лашма, присмотрел на кладбище чугунную ограду, которую, как ему показалось, будет просто демонтировать и разбить, чтобы сдать в пункт приема вторсырья. Полученные деньги были использованы для покупки спиртного.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.