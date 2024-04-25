В Рязани закроют движение по участку дороги на Окском шоссе

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

В Рязани закроют движение по участку дороги на Окском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В субботу, 27 апреля, с 06:00 до 14:00 в рязанском Лесопарке будут проводить дорожные работы. Из-за этого движение транспорта на участке от дома № 1 на Окском шоссе до входной группы Лесопарка будет закрыто.

На время проведения ремонтных работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.