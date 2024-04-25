В Рязани ввели единовременную выплату для молодых педагогов

Ее размер составит 27.595 рублей.

В Рязани ввели единовременную выплату для молодых педагогов. Об этом стало известно на заседании гордумы.

Отмечается, что депутаты поддержали введение выплаты молодым специалистам, принятым на должности педагогических работников.

Она положена тем работникам, у которых стаж на одном месте составил не менее девяти месяцев по трудовому договору, заключенному не ранее 1 августа 2023 года.

Размер выплаты составит 27.595 рублей.