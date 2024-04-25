В Рязани подвели итоги регионального этапа конкурса «Учитель года»

Участвовали 29 педагогов из 26 муниципальных образований области.

В рязанском Дворце детского творчества подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». Мероприятие состоялось 25 апреля, в четверг.

Дипломы и подарки участникам вручали зампред правительства Рязанской области Артем Никитин, министр образования региона Ольга Щетинкина, председатель комитета по соцвопросам облдумы Сергей Пупков, председатель областного комитета профсоюза работников образования РФ Елена Митина, и.о. ректора РГУ имени Есенина Лариса Лазуткина.

Всего в конкурсе участвовало 29 педагогов из 26 муниципальных образований региона. Они проводили внеурочные занятия и открытые уроки, мастер-классы. Как рассказал Артем Никитин, победители регионального «суперфинала» представят область на всероссийском этапе конкурса.

Победительницей регионального этапа конкурса стала учитель немецкого и английского языков школы № 55 Елена Сюваткина. Она получила главный приз конкурса «Журавль». Педагог зачитала стихотворение Булата Окуджавы «Виноградная косточка». Поблагодарила сыновей, супруга и учеников за поддержку.

Председатель комитета Рязанской облдумы по соцвопросам Сергей Пупков отметил, что каждый год коллеги-депутаты дают ему напутствие — поблагодарить низким поклоном педагогов.

«Победительница не зря вспомнила слова Булата Окуджавы о виноградине. Хочу пожелать одного — чтобы вы, сажая виноградную косточку, бережно ухаживая за ней долгое время, всегда могли увидеть физически сильную гроздь винограда, которая получится в результате ваших стараний. Чтобы ваши воспитанники обладали прекрасными качествами и знаниями, необходимыми в нашем современном обществе. Тот опыт, те интересные идеи, которые вы получили в ходе нынешнего конкурса, они придут не только в ваши школы, но и в школы ваших районов. В результате мы можем сказать, что победителем нашего конкурса стала не Елена Сюваткина, а дети — школьники Рязанской области», — рассказал Сергей Пупков.

Он вручил призы нескольким учителям в номинациях «За формирование духовного здоровья семьи и личности», «Опыт и мастерство», «За воспитание патриотизма и гражданственности» .