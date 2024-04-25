В Рязани Ока понизилась еще на 12 сантиметров
Отмечается, что уровень воды составляет 269 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.
В Рязани Ока понизилась еще на 12 сантиметров. Об этом сообшает региональный Гидрометцентр.
Отмечается, что уровень воды составляет 269 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.
- в районе села Старая Рязань вода в Оке ушла на 17 см и составляет 410 см;
- в районе Касимова уровень воды в Оке упал на 23 см и составляет 574 см;
- в Мокше у Кадома уровень воды понизился на три см и составляет 609 см.
Отмечается, что от воды освободились13 приусадебных участков в Рязани и один низководный мост у населенного пункта Дудкино Рязанского района.
На контроле у МЧС находятся три низководных моста, четыре автодороги и один приусадебный участок.