В Рязани Ока понизилась еще на 12 сантиметров

Отмечается, что уровень воды составляет 269 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

В Рязани Ока понизилась еще на 12 сантиметров. Об этом сообшает региональный Гидрометцентр.

Отмечается, что уровень воды составляет 269 см относительно нулевой отметки гидрологического поста.

в районе села Старая Рязань вода в Оке ушла на 17 см и составляет 410 см;

в районе Касимова уровень воды в Оке упал на 23 см и составляет 574 см;

в Мокше у Кадома уровень воды понизился на три см и составляет 609 см.

Отмечается, что от воды освободились13 приусадебных участков в Рязани и один низководный мост у населенного пункта Дудкино Рязанского района.

На контроле у МЧС находятся три низководных моста, четыре автодороги и один приусадебный участок.