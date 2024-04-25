В Рязани на участке улицы Южный Промузел запретят парковку

На месте установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

В Рязани на участке улицы Южный Промузел запретят парковку. Об этом сообщает мэрия.

Отмечается, что остановку и стоянку ограничат с 25 мая вдоль дома 6с36 по улице Южный промышленный узел в двух направлениях.

На месте установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

Водителей просят учитывать эту информацию для планирования маршрута.