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В Рязани на участке улицы Южный Промузел запретят парковку
На месте установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

В Рязани на участке улицы Южный Промузел запретят парковку. Об этом сообщает мэрия.

Отмечается, что остановку и стоянку ограничат с 25 мая вдоль дома 6с36 по улице Южный промышленный узел в двух направлениях.

На месте установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

Водителей просят учитывать эту информацию для планирования маршрута.