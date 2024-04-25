В Рязани мужчина угрожал детям убийством из-за громкого смеха

Инцидент произошел в четверг, 25 апреля, у дома № 24 на улице Полетаева.

В Рязани мужчина угрожал детям убийством из-за громкого смеха. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале «Рязань. Происшествия»,

Инцидент произошел в четверг, 25 апреля, у дома № 24 на улице Полетаева.

«Мужчина кричал на детей, говорил, что найдет их школу и убьет, заставит их умереть. Все началось из-за того, что дети громко смеялись», — отметил автор поста.

Он отметил, что ситуация происходит не в первый раз.