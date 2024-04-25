В Рязани бывшую сотрудницу службы судебных приставов обвиняют в мошенничестве

Уголовное дело направлено в суд.

В Рязани бывшую сотрудницу службы судебных приставов обвиняют в мошенничестве. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил региональный следком.

Установлено, что в 2023 году обвиняемая, занимая руководящую должность одного из районных отделений судебных приставов, установила с должницей по исполнительному производству доверительные отношения и обманом получила от нее более 100 тысяч рублей, якобы за снятие запрета на регистрацию транспортного средства. В действительности женщина не имела полномочий на подобные действия. Деньгами экс-пристав распорядилась по своему усмотрению.

Обвиняемая признала вину и возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК России по Рязанской области