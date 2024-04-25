В Ростовской области мужчины устроили разборки с подростком на территории школы

В Ростовской области мужчины из «русской общины» устроили разборки с подростком на территории школы. Об этом пишет Baza.

Отмечается, что учеников школы № 4 города Батайск заперли в школе.

«Причиной стали мужчины, которые пришли разбираться с девятиклассником, поругавшимся с учительницей русского языка», — написало СМИ.

Конфликт между подростком и учительницей произошёл еще 4 месяца назад. Они обоюдно оскорбляли друг друга, спорили при всем классе и закончили на обсуждении темы, кто кого поставит на колени.

По словам директора школы, конфликт разрешился.