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В РГРТУ впервые прошли официальные соревнования по дрон-рейсингу

В РГРТУ впервые прошли официальные соревнования по дрон-рейсингу. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В четверг, 25 апреля, в РГРТУ при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи состоялись соревнования по гонкам дронов «Лига PROTOS». Участниками стали школьники и студенты из Рязанской области. Соорганизаторами мероприятия выступили Рязанская областная федерация гонок беспилотных воздушных судов (дронов), Технопарк «Кванториум «Дружба», Рязанское региональное отделение «Движения Первых».

«Лига PROTOS» — первые официальные соревнования под эгидой спортивной федерации дрон-рейсинга в регионе.

Организаторы предложили ребятам посоревноваться в многоборье:

  • Отборочный тур: симулятор «Аэросим»;
  • Соревнования на точность приземления на дронах класса 75 мм;
  • Прохождение трассы на время на дронах класса 75 мм;
  • Прохождение трассы на время на дронах класса F9U.

Отбор прошли 15 участников.

Победителем стал Артем Стасив, воспитанник Кванториума «Дружба» и обучающийся рязанской школы № 45. Список призеров в отдельных дисциплинах опубликован в официальном сообществе РГРТУ.

Отмечается, что техническим партнером соревнований стала рязанская компания «Аэротек» — резидент ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», разрабатывающая программное обеспечение для обучения управления БПЛА и проведения соревнований.

«Поздравляю всех участников и организаторов соревнований с реализацией «пилотного» проекта. Интерес к гонкам дронов, существующий в молодежной аудитории, демонстрирует тот факт, что мы получили более 150 заявок на участие в соревнованиях. Однако, как показала практика, овладеть мастерством управления дроном на уровне профессионального пилота невозможно без предварительной подготовки, поэтому судьи допустили до реальных полетов всего 15 участников, большинство из которых — воспитанники кванториума «Дружба». От имени Федерации благодарю руководство Рязанского радиотехнического университета за возможность реализации проекта. Надеемся на расширение сотрудничества с нашим флагманом технического образования», — отметил председатель Федерации гонок дронов (беспилотных воздушных судов) Рязанской области Антон Дубов.