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В РязГМУ прошел форум «Zдоровая независимость 2.0»
Участники обменялись успешными практиками в области здравоохранения.

В Рязани 24-25 апреля 2024 года на территории РязГМУ прошел форум «Zдоровая независимость 2.0».

Организаторы мероприятия ставили его целью усиление развития производства оснащения ЛПУ и лекарственных препаратов внутри региона в условиях санкционного давления, а также обмен опытом между успешными региональными практиками в области здравоохранения.

Компания ЕЛАМЕД, производитель медицинской техники и оснащения для лечебно-профилактических учреждений, приняла активное участие в форуме: сотрудничество с медицинским сообществом и совместные научные исследования с РязГМУ Минздрава России делают предприятие компетентным в своей области. С 2001 года ЕЛАМЕД располагает собственным научно-техническим центром в Рязани. Он оснащен отделением скорой помощи, стационаром и детской поликлиникой. В скором времени планируется открытие филиала в Липецке.

На стенде компании демонстрировался широкий ассортимент продукции, включая физиотерапевтические аппараты и устройства, оборудование для дезинфекции и стерилизации, а также расходные материалы. ЕЛАМЕД показал яркий пример успешного импортозамещения благодаря разработке продукции в собственном научно-техническом центре и полному производственному заводскому циклу.

Стенд ЕЛАМЕДа пользовался большим интересом у гостей форума, поскольку продукция предприятия отличается не только удобством и эффективностью, но и научной новизной. Отмечается, что все изделия сертифицированы по международным стандартам.

По мнению руководителя отдела научно-клинических исследований Юлии Калиновой, которая участвовала в круглом столе «Развитие медицинской промышленности», обмен опытом, тесное сотрудничество с коллегами в сфере здравоохранения — залог перспективного развития.

Форум посетили представители управления регионом, медицинские специалисты и ученые не только из России, но и из стран СНГ. Губернатор Павел Малков отметил вклад компании ЕЛАМЕД в развитие экономики и здравоохранения региона.