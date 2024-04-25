В Омске произошло возгорание емкостей с топливом

В Омске произошло возгорание емкостей с топливом. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Огонь заметили в микрорайоне Городок Нефтяников, недалеко от местного нефтеперерабатывающего завода. Столб черного дыма виден во всех частях города.

По предварительной информации от МЧС, горят три емкости по 200 литров. В тушении задействованы 58 человек, 15 единиц техники и два пожарных поезда.

Отмечается, что огонь удалось локализовать на площади 1000 квадратных метров.