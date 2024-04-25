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В музее Москвы статуя упала на ребенка и сломала ему позвоночник

В музее Москвы статуя упала на ребенка и сломала ему позвоночник. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 24 апреля в Музее обороны. Восьмилетняя девочка была на экскурсии вместе с мамой и одноклассницей. В какой-то момент девочки подошли к статуе воина и потянули ее за руки, она упала на одну из школьниц. Ее госпитализировали.

В больнице у девочки диагностировали перелом двух поясничных позвонков и ушибом пальца.

По факту произошедшего начали проверку.