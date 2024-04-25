В Москве поймали серийного убийцу, который задушил 60-летнюю женщину

В Москве поймали серийного убийцу, который задушил 60-летнюю женщину. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил Telegram-канал SHOT .

Москвичка была замужем. Супруг разрешал ей общаться с другими мужчинами, если она всегда ночует дома и предупреждает о своих поездках заранее.

Женщина познакомилась с 43-летним пользователем приложения для поиска отношений. Пара поддерживала общение. В конце ноября 2023 года мужчина пригласил жительницу столицы на дачу. Она предупредила мужа о поездке, но не вернулась. Супруг позвонил ухажеру, который заявил, что тоже обеспокоен ее исчезновением.

Пропавшую объявили в розыск. Дачу обыскали, но ничего не обнаружили.

Через шесть месяцев следователи повторно осмотрели участок и арестовали мужчину. Он признался, что задушил женщину, тело закопал, а отпечатки пальцев стер.

Установлено, что в 2006 году убийца зарезал трех человек, в том числе женщину с ребёнком. Преступнику назначили 18 лет лишения свободы, после чего он вышел весной 2023 года.