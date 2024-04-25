В Москве мужчина впал в кому из-за драки

В Москве из-за драки мужчина впал в кому. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Между посетителями ресторана произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Один из участников ссоры ударил оппонента, тот потерял сознание. Позже посетителя нашли в одном из помещений заведения.

Пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, у него диагностировали кому. Второй участник драки задержан. По факту инцидента проводится проверка.