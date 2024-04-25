В Красноярском крае шесть человек отравились хлором после посещения сауны

В Красноярском крае шесть человек отравились хлором после посещения сауны. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на местный следком.

Отмечается, что шесть жителей Минусинска, включая двух подростков, обратились к медикам с жалобами на недомогание. У всех обнаружили отравление хлором.

Двоим из пациентов понадобилась госпитализация.

В сауне взяли пробы воздуха и воды, и экспертиза показала превышение содержания хлора.

Возбуждено уголовное дело.