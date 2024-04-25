В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в майские праздники

В праздничные дни увеличивается количество водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, число травм и отравлений.

В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в майские праздники. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Султана Хамзаева.

Отмечается, что он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Хамзаев предложил с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая ограничить продажу алкогольной продукции.

По его словам, в длинные праздничные дни увеличивается количество водителей, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, число травм и отравлений, ухудшается криминогенная обстановка.