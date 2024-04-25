Теракт в «Крокус Сити Холле» спонсировали через криптовалюту

В организации участвовали граждане нескольких государств.

Теракт в «Крокус Сити Холле» спонсировали через криптовалюту. Об этом в четверг, 25 апреля, написал Life со ссылкой на главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

По его словам, платежи проходили через большое количество финорганизаций. В подготовке теракта были задействованы граждане нескольких государств.

«Следственные мероприятия ещё не завершены, но предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран. А финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», — подчеркнул глава организации.

Напомним, теракт в подмосковном «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Вооруженные боевики открыли огонь по людям, после чего подожгли концертный зал.