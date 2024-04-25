Студенты РязГМУ сдали нормы комплекса ГТО

Студенты РязГМУ сдали нормы комплекса ГТО. Как отмечает газета Рязанские Ведомости, накануне, в первый день фестиваля, пример показал ректор РязГМУ Роман Калинин. Он сдал нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» на спортивной площадке правительства Рязанской области. Студенты подтверждали показатели на стадионе «Локомотив».

Старт Фестивалю ГТО дал губернатор Павел Малков на заседании регионального правительства 23 апреля 2024 года. Спортивный праздник посвящен 10-летнему юбилею со дня возрождения движения ГТО в России.

«Сегодня наш университет одним из первых присоединился к фестивалю ГТО в Рязанской области. Массовая сдача нормативов у нас проходит регулярно, потому что очень много студентов и сотрудников вуза стремятся поддерживать здоровый образ жизни. В нашем вузе существует система поощрения сдавших ГТО как для студентов, так и для преподавателей. Обладатели бронзовых, серебряных и золотых значков получают регулярную доплату. Сегодня сдают нормативы только студенты, но позже подключатся и преподаватели, 240 из которых уже являются обладателями значков ГТО», — сказала проректор по воспитательной работе и международной деятельности Карина Низова.

Студенты-медики пробежали 30 и 100 метров, потянулись на перекладине, сдали наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамейке, прыжок в длину с места. Каждый получил в подарок эспандер и хорошее настроение.