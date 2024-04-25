Скончался известный рязанский врач-психиатр Владимир Модестов

Мужчина погиб в четверг, 25 апреля, от тяжелой болезни. Ему было 76 лет.

Скончался известный рязанский врач-психиатр Владимир Модестов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Мужчина погиб в четверг, 25 апреля, от тяжелой болезни. Ему было 76 лет.

Модестов родился в Скопине, закончил РГМУ имени Павлова. Более 40 лет проработал в рязанском областном клиническом психоневрологическом диспансере, из них более 20 лет трудовой деятельности возглавлял дневной стационар.

Отмечается, что медика неоднократно награждали профессиональными и региональными наградами.

«Владимир Георгиевич был эрудированным, энергичным, требовательным к себе и другим руководителем, добрым и честным человеком, с прекрасным чувством юмора, любящим мужем, отцом и дедом. Выражаем искренние соболезнования вдове, дочери, всем родным и близким», — написали в сообщении.

Прощание с медиком состоится 27 апреля в часовне на Скорбященском кладбище в 10.30.

Фото с сайта DOCTU.