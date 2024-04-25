Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
21°
Птн, 26
20°
Сбт, 27
20°
ЦБ USD 92.13 -0.38 26/04
ЦБ EUR 98.71 -0.2 26/04
Нал. USD 93.00 / 93.72 25/04 16:50
Нал. EUR 100.11 / 101.84 25/04 16:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
Вчера 14:42
897
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
6 191
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
26 443
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
45 776
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Скончался известный рязанский врач-психиатр Владимир Модестов
Мужчина погиб в четверг, 25 апреля, от тяжелой болезни. Ему было 76 лет.

Скончался известный рязанский врач-психиатр Владимир Модестов. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Мужчина погиб в четверг, 25 апреля, от тяжелой болезни. Ему было 76 лет.

Модестов родился в Скопине, закончил РГМУ имени Павлова. Более 40 лет проработал в рязанском областном клиническом психоневрологическом диспансере, из них более 20 лет трудовой деятельности возглавлял дневной стационар.

Отмечается, что медика неоднократно награждали профессиональными и региональными наградами.

«Владимир Георгиевич был эрудированным, энергичным, требовательным к себе и другим руководителем, добрым и честным человеком, с прекрасным чувством юмора, любящим мужем, отцом и дедом. Выражаем искренние соболезнования вдове, дочери, всем родным и близким», — написали в сообщении.

Прощание с медиком состоится 27 апреля в часовне на Скорбященском кладбище в 10.30.

Фото с сайта DOCTU.