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Сеть клиник «Прайм-стоматология» внесли на региональную Доску почета
В четверг, 25 апреля, в правительстве области губернатор Павел Малков вручил свидетельство генеральному директору сети клиник Павлу Яковлеву.

Сеть клиник «Прайм-стоматология» внесли на региональную Доску почета. В четверг, 25 апреля, в правительстве области губернатор Павел Малков вручил свидетельство генеральному директору сети клиник Павлу Яковлеву.

Сеть клиник «Прайм-стоматология» входит топ-25 лучших сетевых стоматологий и топ-10 лучших детских стоматологий страны (по версии ИД «Коммерсантъ»).

"Прайм-стоматология" единственная в Рязанской области, открывшая учебное и практическое пространство — свой корпоративный университет. На его базе молодые специалисты получают дополнительные теоретические знания, практическое обучение, включающее многоуровневую систему подготовки, изучение стандартов и эргономики в фантомном классе. Занятия проводят опытные наставники.

На протяжении многих лет «Прайм-стоматология» реализует собственную благотворительную программу — помогает детским домам, заботится о ветеранах и инвалидах, восстанавливает православные храмы. В сотрудничестве с региональной ВОРДИ — «Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов», в клинике бесплатно лечат детей с ограниченными возможностями здоровья под общим наркозом и седацией.СправкаДоска Почета Рязанской области учреждена в 2013 году, она ежегодно обновляется в преддверии Первого мая. На ней размещают фотографии 48 особо отличившихся специалистов и 12 юридических лиц. В этом году отмечены высокие достижения представителей разных сфер: промышленности, малого и среднего бизнеса, педагогов, врачей, работников культуры, жилищно-коммунального комплекса, спортсменов, спасателей, аграриев, волонтеров и общественных деятелей, которые помогают участникам СВО с первых дней спецоперации.