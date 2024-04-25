Рязанский ЗАГС рассказал о повышении рождаемости

Рост составил 3,6%.

Рязанский ЗАГС рассказал о повышении рождаемости. Об этом сообщил сайт регионального ГУ ЗАГС. По данным ведомства, за первый квартал 2024 года в Рязанской области был зарегистрирован 1621 новорождённый. Это на 3,6% больше, чем в прошлом году — с января по конец марта 2023 года в регионе зарегистрировали 1565 детей.

При этом выросло и количество умерших. За первые три месяца 2024 года было выдано 4401 свидетельство о смерти, тогда как в 2023 году за этот же период умерло 4100 человек — рост составил 7,3%.