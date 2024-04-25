Рязанский минтранс пообещал устранить неровности на велодорожках на Северной окружной

Работы планируется завершить до 10 мая.

Рязанский минтранс пообещал устранить неровности на велодорожках на Северной окружной. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Отмечается, что велодорожки около дома № 29 по улице Бирюзова находятся на гарантии.

«В рамках гарантийных обязательств в апреле подрядчик приступил к выполнению работ по ликвидации выявленных дефектов асфальта на велосипедных дорожках. Работы планируется завершить до 10 мая», — рассказали в ведомстве.

Напомним, рязанцы остались недовольны новыми велодорожками на Северной окружной.