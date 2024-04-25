Рязанский фитнес-центр «Кислород» отпраздновал свое пятилетие

24 апреля 2024 года ФЦ «Кислород» отпраздновал свое пятилетие. В программе дня рождения был розыгрыш сертификатов и подарков от ФЦ «Кислород» и партнеров, состоялось награждение лучших сотрудников. В этот день каждый желающий мог посетить тренажерный зал, принять участие в соревнованиях и розыгрыше призов.

Атмосфера праздника, которую создавала команда организаторов и отличное настроение сопутствовало на протяжении всего события.

«Мы любим и ценим каждого клиента и рады развиваться и достигать новых высот вместе с вами. ФЦ „Кислород“ ждет всех в свою спортивную команду по адресу Есенина, 9», — сообщили в компании.

Фитнес-центр располагается на двух этажах. Общая площадь клуба составляет более 600 квадратных метров.

Два просторных зала для групповых занятий;

Персональный тренинг;

Мини-группы;

Crossfit;

Cycle;

JumpingFitness;

Массаж.

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