Рязанские школьники совместно с РНПК открыли сезон экологических акций

При поддержке Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» школы № 47 открыли сезон экологических акций. Участники совершили две экспедиции: в Окский биосферный заповедник и в государственный музей-заповедник имени Есенина. Под руководством педагогов юные экологи принимали участие в очистке природных территорий.

В Окском заповеднике юные экологи собрали строительный и бытовой мусор около демонстрационного зубрового вольера и визит-центра, рассыпали песок вокруг беседок и колодца. Ученики увидели проснувшихся ужей и гадюк, а также лося.

В музее-заповеднике имени Есенина в селе Константиново школьники очистили парк от листьев и веток. Детям провели экскурсию по усадьбам родителей поэта и Лидии Кашиной.

РНПК поддерживает инициативы юных волонтеров с 2011 года. За это время проведено более 150 природоохранных и волонтерских проектов, направленных на защиту окружающей среды и сохранение памяти знаменитых земляков.

В 2024 году РНПК запланировала собственные экологические инициативы, которые реализует в течение года. В их числе уборка улиц областного центра, акции по озеленению площадкок Рязани, выделение специализированной техники для уборки города. В зоне внимания нефтезавода — Окский природный биосферный заповедник, эколого-просветительские занятия для школьников и студентов города.

Справка.

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» — крупнейший НПЗ «Роснефти». Производственные мощности завода включают в себя 28 технологических установок.

РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины, включая экологичные «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.