Рязанская Госавтоинспекция анонсировала рейд «Автобус»

Водителей общественного транспорта проверят на соблюдение ПДД.

В четверг, 25 апреля, сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства.

Инспекторы обращаются к водителям общественного транспорта: будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила дорожного движения, соблюдайте безопасную дистанцию, а также разумно выбирайте скоростной режим. Не садитесь за руль в утомленном или болезненном состоянии, будьте внимательны к другим участникам дорожного движения, строго следите за техническим состоянием своего транспортного средства, проводите своевременное техническое обслуживание и ремонт.