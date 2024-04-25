Рязанка рассказала о подростках, бросающих камни в пенсионеров

Все произошло на остановке «Мальшинская богадельня».

Рязанка рассказала о подростках, бросающих камни в пенсионеров. Об женщина написала в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

По ее словам, трое подростков на остановке «Мальшинская богадельня» бросали камни в пенсионеров, стучали в двери заведений, оскорбляли прохожих.

«Проходили трое ребят, летели маты, оскорбления. Кидали камни в пожилых людей на остановке, харкали в ПВЗ „Озон“, стучали в двери и убежали», — отметила женщина.