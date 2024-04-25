Рязанцев пригласили поучаствовать 27 апреля во Всероссийском субботнике
Он пройдет с 9.00 до 11.00 во всех районах города.
Рязанцев пригласили поучаствовать 27 апреля во Всероссийском субботнике. Об этом пишет сайт мэрии.
Он пройдет с 9.00 до 11.00 во всех районах города.
Уборка будет организована на следующих участках:
- Лесопарк, сбор у центрального входа в 11.00;
- Сквер «Серая шейка» (Черезовские пруды);
- Южный переулок, Северный переулок, сбор — у д. 10 Южный переулок;
- Сквер у завода Рязцветмет;
- зеленая зона в районе ул. Полина, сбор — у стр. 25 с. 1 Московское шоссе;
- зеленая зона на ул. Нахимова, сбор в 10.00;
- зеленая зона от путепровода на Московском шоссе до разворотного круга на ул. Юбилейной;
- Парк Героев 1812;
- Скорбященский мемориальный комплекс;
- Сквер Маргелова;
- Сквер на Набережной.
К работам могут присоединиться все желающие. С собой необходимо иметь перчатки. Инвентарь для работы предоставят на местах дислокаций.