Рязанцев пригласили поучаствовать 27 апреля во Всероссийском субботнике

Он пройдет с 9.00 до 11.00 во всех районах города.

Рязанцев пригласили поучаствовать 27 апреля во Всероссийском субботнике. Об этом пишет сайт мэрии.

Он пройдет с 9.00 до 11.00 во всех районах города.

Уборка будет организована на следующих участках:

Лесопарк, сбор у центрального входа в 11.00;

Сквер «Серая шейка» (Черезовские пруды);

Южный переулок, Северный переулок, сбор — у д. 10 Южный переулок;

Сквер у завода Рязцветмет;

зеленая зона в районе ул. Полина, сбор — у стр. 25 с. 1 Московское шоссе;

зеленая зона на ул. Нахимова, сбор в 10.00;

зеленая зона от путепровода на Московском шоссе до разворотного круга на ул. Юбилейной;

Парк Героев 1812;

Скорбященский мемориальный комплекс;

Сквер Маргелова;

Сквер на Набережной.

К работам могут присоединиться все желающие. С собой необходимо иметь перчатки. Инвентарь для работы предоставят на местах дислокаций.