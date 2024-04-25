Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
21°
Птн, 26
20°
Сбт, 27
20°
ЦБ USD 92.13 -0.38 26/04
ЦБ EUR 98.71 -0.2 26/04
Нал. USD 93.00 / 94.34 25/04 18:30
Нал. EUR 100.00 / 101.96 25/04 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Сезон шашлыков в магазине Победа: Вкусные праздники начинаются здесь!
Вчера 14:42
967
Ветхость — не порок? В Рязани остаются десятки аварийных домов, которы...
В региональную программу капитального ремонта многоквар...
15 апреля 12:52
6 259
В ожидании большой воды. Какие угрозы для Рязани несет паводок-2024
В этом году в Рязани синоптики прогнозируют один из сам...
2 апреля 13:42
26 506
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
46 090
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцев пригласили поучаствовать 27 апреля во Всероссийском субботнике
Он пройдет с 9.00 до 11.00 во всех районах города.

Рязанцев пригласили поучаствовать 27 апреля во Всероссийском субботнике. Об этом пишет сайт мэрии.

Он пройдет с 9.00 до 11.00 во всех районах города.

Уборка будет организована на следующих участках:

  • Лесопарк, сбор у центрального входа в 11.00;
  • Сквер «Серая шейка» (Черезовские пруды);
  • Южный переулок, Северный переулок, сбор — у д. 10 Южный переулок;
  • Сквер у завода Рязцветмет;
  • зеленая зона в районе ул. Полина, сбор — у стр. 25 с. 1 Московское шоссе;
  • зеленая зона на ул. Нахимова, сбор в 10.00;
  • зеленая зона от путепровода на Московском шоссе до разворотного круга на ул. Юбилейной;
  • Парк Героев 1812;
  • Скорбященский мемориальный комплекс;
  • Сквер Маргелова;
  • Сквер на Набережной.

К работам могут присоединиться все желающие. С собой необходимо иметь перчатки. Инвентарь для работы предоставят на местах дислокаций.