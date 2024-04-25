Полицейские задержали группу из 26 человек, которые перевозили наркотики в Рязанскую область

Материалы уголовного дела переданы в Рязанский областной суд для рассмотрения по существу.

Полицейские задержали группу из 26 человек, которые перевозили наркотики в Рязанскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что криминальная организация состояла из ряда подразделений. Одним из них в Ивановской области была организована работа нелегальной нарколаборатории. Изготовленный наркотик с помощью тайников-закладок передавался курьерам. Они доставляли наркотики в Московскую, Рязанскую, Пензенскую, Брянскую, Липецкую, Тверскую, Ивановскую и Костромскую области. Местные дилеры распределяли его в розницу по заказам через онлайн-магазин.

Все подозреваемые были задержаны полицейскими, из незаконного оборота изъято более 240 кг наркотических средств, а также большое количество лабораторного оборудования. Фигурантам предъявили обвинения в 72 эпизодах преступлений.

Материалы уголовного дела переданы в Рязанский областной суд для рассмотрения по существу.