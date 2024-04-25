Павел Малков рассказал об объединении Рязанской области с другим регионом
Губернатор опроверг информацию о слиянии.
Павел Малков рассказал об объединении Рязанской области с другим регионом. Информация прозвучала в среду, 24 апреля, во время прямого эфира с главой региона.
Рязанцы спросили, планируется ли слияние с другим субъектом.
«Про слияние регионов ничего не могу прокомментировать, а уж то, что Рязанскую область ни с чем не планируют сливать это уж 100%", — заключил Малков.
Добавим, что ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о перспективе объединения регионов России. Ее слова привел