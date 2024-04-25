Над Рязанской областью самолет подал сигнал о неисправности

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 24 апреля, при выполнении полета в районе города Сасово.

Над Рязанской областью развернулся самолет по технической причине. Об этом сообщает Telegram-канал «AVIAINCIDENT».

Отмечается, что в среду, 24 апреля, при выполнении полета в районе города Сасово Рязанской области экипаж воздушного судна доложил о возврате на аэродром вылета по технической причине.

«Самолет А-321, RA-73845, рейс SVR2457 Жуковский — Карши. Эксплуатант — Авиакомпании „Уральские авиалинии“», — написали в посте.