Над Рязанской областью самолет подал сигнал о неисправности
Отмечается, что инцидент произошел в среду, 24 апреля, при выполнении полета в районе города Сасово.
Над Рязанской областью развернулся самолет по технической причине. Об этом сообщает Telegram-канал «AVIAINCIDENT».
Отмечается, что в среду, 24 апреля, при выполнении полета в районе города Сасово Рязанской области экипаж воздушного судна доложил о возврате на аэродром вылета по технической причине.
«Самолет А-321, RA-73845, рейс SVR2457 Жуковский — Карши. Эксплуатант — Авиакомпании „Уральские авиалинии“», — написали в посте.