На пяти рязанских улицах отключили холодную воду
Ее не будет до 21:00.
На пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал».
Ресурса не будет до 21:00 по адресам:
- 1-й Новопавловский проезд с д. 2 по д. 24 (четная сторона) и с д. 3 по д .25 (нечетная сторона);
- 2-й Новопавловский проезд с д. 4 по д. 14 (четная сторона) и с д.1/14по д. 17 (нечетная сторона);
- Новопавловская 5/2, 7/1, 9, 10/1, 13/26, 15, 17, 19, 21, 25/76;
- Осипенко с д.2/61 по д. 30 (четная сторона) и с д. 3 по 27 (нечетная сторона);
- Шевченко с д.52а по д. 74 (четная сторона) и с д. 59 по д. 85 (нечетная сторона).