На 60-летнего рязанца завели уголовное дело за незаконную прописку мигрантов

Всего за сутки правоохранители обнаружили 54 нарушения миграционного законодательства.

На 60-летнего рязанца завели уголовное дело за незаконную прописку мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в Рыбновском районе установили, что 60-летний житель села Новоселки фиктивно поставил на учет четырех граждан одной из стран Средней Азии в возрасте от 29 до 34 лет. Проживали они в другом месте.

Возбуждено уголовное дело.

Всего за сутки правоохранители обнаружили 54 нарушения миграционного законодательства.