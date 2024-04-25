На 60-летнего рязанца завели уголовное дело за незаконную прописку мигрантов
Всего за сутки правоохранители обнаружили 54 нарушения миграционного законодательства.
На 60-летнего рязанца завели уголовное дело за незаконную прописку мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в Рыбновском районе установили, что 60-летний житель села Новоселки фиктивно поставил на учет четырех граждан одной из стран Средней Азии в возрасте от 29 до 34 лет. Проживали они в другом месте.
Возбуждено уголовное дело.
Всего за сутки правоохранители обнаружили 54 нарушения миграционного законодательства.